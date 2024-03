Que Karim WADE cesse de mêler Me Abdoulaye WADE dans ses bassesses

Je salue la posture des responsable du Pds qui ne sont nullement surpris par la décision irresponsable de Karim WADE de soutenir le candidat Bassirou Diomaye FAYE. Vous ne rêvez pas ! Karim WADE a pris l’engagement de rejoindre la coalition dont Mme Aminata TOURE est l’un des leaders principaux. Qui l’eut cru ? Comment Karim WADE peut-il se rabaisser jusqu’aux genoux de Mme Aminata TOURE qui l’avait accusé d’avoir détourné plus de 600 milliard de fonds publics dans la traque des biens mal acquis ? Rappelez-vous que c’est Mme Aminata TOURE qui avait exigé la saisine des parures de l’ex épouse de Karim WADE, la défunte Me Karine WADE. Ses 03 filles devraient avoir mal d’apprendre que leur père Karim WADE, s’est allié dans une même coalition, avec l’ancien Ministre de la Justice Mme Aminata TOURE.

Ce n’est pas tout. Car en choisissant le candidat Bassirou DIOMAYE FAYE, Karim WADE se met à dos les libéraux du Sénégal et de l’Afrique. Puisque nul n’ignore que Amadou BA est le candidat de l’International Libéral.

Heureusement, que les militants et responsables du Pds ont compris qu’encore une fois, la signature de Me Abdoulaye WADE a été apposée en bas du communiqué, rédigé depuis Doha. Nous qui avons travaillé avec le président Me Abdoulaye WADE depuis plus de 30 ans, savons qu’il s’agit du faux. Et, ce n’est pas la première fois. Le même Karim WADE avait fabriqué des audio pour salir Amadou BA, le candidat libéral. Il est sorti réduit de cette épreuve contre le candidat de Benno.

Depuis 2012, tous les communiqués publiés par le PDS contre Me Madické NIANG et contre Oumar SARR ancien numéro 2, ont été rédigés par Karim WADE qui se cache derrière des gens par manque de courage. Cette décision prise au nom de Me Abdoulaye WADE est archi fausse. Car, c’est Karim WADE lui-même qui a écrit le communiqué attribué à Me WADE. D’ailleurs, il essaye de pousser son père à faire une déclaration vidéo ou faire recevoir cette coalition contre nature Quel fils ?

Ce comportement de Karim WADE dénote d’un manque de respect à l’endroit de Me Abdoulaye WADE notre père à nous tous et figure emblématique du libéralisme africain et porte étendard de la démocratie en Afrique. Karim WADE n’a aucun attachement envers son père qu’il entraine dans des choses dégradantes.

Les Sénégalais attendaient de voir Karim WADE exprimer plus de considération à l’égard de son père. Depuis quand, il n’a pas posé ses pieds au Sénégal pour rendre visite à son papa ? Ose-t-il continuer à prétexter un exil fallacieux ? Quotidiennement, des enfants d’autrui s’occupent de son père qu’il a abandonné ici à Dakar. Quel fils ?

Karim WADE se trompe dans ses appréciations de la chose politique. Il gagnerait à comprendre que c’est grâce à Me Abdoulaye WADE que les militants le soutenaient. Car personnellement, il n’a jamais été utile ni pour le parti ni pour le Sénégal. Donc, il est évident que son mot d’ordre est déjà rejeté par la base du PDS. Il n’a jamais aidé les gens qui se réclament de lui.

Nous n’accepterons pas que Karim WADE dilapide l’héritage de Me Abdoulaye WADE et du Pds. Depuis notre prime jeunesse, nous nous sommes investis pour notre père Me WADE mais aussi pour son parti au moment où Karim WADE n’avait pas encore l’âge de voter. Aucun libéral n’acceptera de soutenir un candidat comme Bassirou DIOMAYE qui est d’une incompétence inquiétante pour le Sénégal.

Que représente Karim WADE ? Déjà l’essentiel des responsables du Pds ont choisi Amadou BA. Les grands responsables du parti dans la banlieue ont décidé de voter pour le candidat libéral Amadou BA. Ce communiqué de rattrapage de Karim WADE ne servira à rien.

Karim WADE voit ainsi sa carrière politique ensevelie par ces multitudes d’erreurs depuis deux mois. Il a voulu devenir le président de la République à travers Twitter qu’il a investi refusant de rentrer au Sénégal pour échanger avec les sénégalais. Comme s’il avait la Sénégalophobie, Karim WADE pensait pouvoir gagner les élections à partir de sa suite à Doha.

Nous appelons tous les libéraux du Sénégal à se mobiliser le dimanche prochain, pour voter massivement pour notre candidat Amadou BA dont la victoire est certaine. N’en déplaise au manipulateur de Doha.



Khady LO

PDS PIKINE ICOTAF