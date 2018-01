Qui est Malick Lamotte, le juge qui a hérité du dossier Khalifa Sall ?

Après le désistement du juge Maguette Diop, désormais assesseur, Malick Lamotte a hérité du dossier Khalifa Sall. Celui qui est le président au tribunal de grande instance hors classe de Dakar depuis le 16 octobre 2015, aura la lourde mission de se pencher sur le sort de l’actuel maire de Dakar. Habitué à gérer des grands dossiers, Lamotte avait jugé deux proches de Khalifa Sall : Bamba Fall dans le cadre du saccage au siège du Ps à Colobane et Barthelemy Dias pour le meurtre du nervis Ndiaga Diouf.

Aujourd’hui sous les feux des projecteurs, Malick Lamotte focalise désormais toutes les attentions. Sur sa table, un dossier sensible qui sent à mille lieues un parfum politique.

Lamotte qui a présidé l’audience de ce matin, s’est illustré il y a peu lors du procès de l’imam Alioune Ndao et de ses 28 co-accusés. Il avait rassuré l’Imam Alioune Ndao et ses co-accusés qu’ils auront droit à un « procès juste et équitable ».

Outre ce dossier, c’est lui qui avait condamné le promoteur de lutte Luc Nicolaï dans l’affaire de la drogue du Lamantin Beach.

Décrit comme une «homme conciliant et serein», l’ancien directeur de cabinet de Me Sidiki Kaba était détaché au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Par le passé, il avait jugé et blanchi Abdou Aziz Tall de la Lonase et Sada Ndiaye du Coud.

