RAPATRIEMENT DE 192 JEUNES SÉNÉGALAIS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE À TRIPOLI

Le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf, a annoncé le rapatriement imminent de 192 jeunes sénégalais bloqués en situation irrégulière à Tripoli, en Libye. Ce vol, prévu pour le jeudi 26 septembre à 16h30, les ramènera à l’aéroport Blaise Diagne de Diass. Ce rapatriement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).



Lors d’un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (APS), M. Diouf a révélé avoir effectué une visite en Libye peu après sa prise de fonction pour évaluer la situation des Sénégalais résidant dans ce pays. Il a noté qu’il avait rencontré plus de 150 jeunes bloqués et a constaté qu’il n’y avait pas eu de mission de délivrance de passeports en Libye depuis plusieurs années.



Pour remédier à cette situation, les autorités sénégalaises ont engagé des discussions avec leurs homologues libyens pour trouver une solution durable. De plus, une mission d’établissement de passeports a été mise en place en Libye pour enrôler les jeunes désireux de recevoir ce document de voyage.



Le gouvernement sénégalais a affirmé sa volonté de « faire face aux problèmes et d’essayer de les résoudre », soulignant ainsi son engagement à soutenir les Sénégalais vivant à l’étranger et à garantir leur retour en toute sécurité dans leur pays d’origine.



























































































































