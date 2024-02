RDC : au moins 12 morts dans une attaque de la CODECO

Les rebelles du groupe armé CODECO ont attaqué une mine d'or mercredi près du district de Djugu dans la province d'Ituri, a déclaré Vital Tungulo, directeur de Mabendi, un groupe local de défense des droits."Nous sommes scandalisés par cette attaque ennemie", a-t-il déclaré.



La violence s'est intensifiée dans l'est de la RDC, où les conflits éclatent depuis des décennies. Plus de 120 groupes armés s'affrontent dans la région, la plupart pour des terres et le contrôle de mines contenant des minerais précieux, tandis que certains groupes tentent de protéger leurs communautés.



La CODECO est une association informelle de groupes de miliciens issus principalement de la communauté agricole ethnique des Lendu. Depuis 2017, elle se bat avec Zaïre, un groupe d'autodéfense issu principalement de la communauté d'éleveurs de l'ethnie Hema.



Les attaques de la CODECO ont tué près de 1 800 personnes et en ont blessé plus de 500 au cours des quatre années précédant 2022, selon le Centre africain pour l'étude et la recherche sur le terrorisme (African Center for the Study and Research on Terrorism).



La CODECO est connu pour cibler les zones riches en or et en minerais. En septembre, ses combattants ont attaqué un village dans la province d'Ituri, tuant 14 personnes.



Le Congo possède certains des plus grands gisements mondiaux de minéraux de terres rares, tels que le cobalt et le cuivre, qui sont très demandés pour la fabrication de véhicules électriques, d'éoliennes et de panneaux solaires.



Jeudi, le commandant militaire Yves Kadjena s'est dit déçu par cette attaque, d'autant plus que la CODECO a signé un traité de paix avec d'autres milices à la fin du mois de janvier, s'engageant à cesser les combats et à libérer les otages.



Le commandant Kadjena a déclaré que l'armée prenait des mesures pour mettre fin à la violence.