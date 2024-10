RENTRÉE SCOLAIRE 2024-2025 | LE CHEF DE L’ÉTAT SOUHAITE SUCCÈS ET INSPIRATION AUX ÉLÈVES SÉNÉGALAIS

Ce lundi marque la rentrée scolaire 2024-2025 pour 4 120 409 collégiens et lycéens au Sénégal, après trois mois de vacances. À cette occasion, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message d’encouragement via le réseau social X.



« Je souhaite à tous les élèves du Sénégal une rentrée inspirante et enrichissante, ainsi qu’une année scolaire pleine de succès. Que votre détermination et votre passion vous mènent vers de grands accomplissements », a-t-il déclaré, insistant sur l’importance de l’éducation comme moteur de développement. « Ensemble, construisons l’avenir de notre nation en investissant dans l’éducation », a-t-il ajouté.



À Dakar, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a effectué la traditionnelle tournée de supervision de la rentrée. Sa visite a commencé à 8 heures par l’école élémentaire Front de Terre, suivie du Groupe scolaire Mikado, avec des arrêts prévus dans d’autres établissements de la capitale, tels que l’école Ahmadou Bamba Mbacké (ex-Kléber), le lycée et le CEM Lamine Guèye.



Un point de presse du ministre de l’Éducation est prévu à 10 heures 45 minutes pour faire un premier bilan de la rentrée.



Samedi, la journée mensuelle de nettoiement, Setal Sunu Reew, était dédiée au nettoyage des écoles à l’échelle nationale. Bassirou Diomaye Faye, présent au lancement des activités de la cinquième édition de cette initiative au lycée Demba Diop de Mbour, a réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre le dialogue avec le corps enseignant afin de répondre à leurs revendications.



« Les enseignants, comme d’autres professions de la fonction publique, ont beaucoup de revendications, et nous entendons poursuivre le dialogue avec eux », a assuré le président.



Il a également souligné l’importance de la profession d’enseignant, insistant sur ses valeurs et son rôle clé dans la formation des citoyens et la préparation à la vie. « La profession enseignante a plus de valeur que n’importe quelle autre, car elle forme les individus et prépare à l’insertion dans la société », a-t-il conclu.



















































Rts