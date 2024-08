REPONSE AU COMMUNIQUÉ DES SYNDICATS DU PAD - Les précisions de la Direction générale

Dans sa livraison de ce vendredi 16 Août, la presse nationale fait état d'accusations à l’encontre du Directeur Général du Port Autonome de Dakar.



Le communiqué reçu des syndicats du Port s’épanche globalement sur deux points :



Une supposée irrégularité sur la procédure de passation du marché relative à • l’audit du fichier du Personnel du Port (DP numéro C SG 166 )



Une suspension de 700 contrats de temporaires.



Dans le communiqué parvenu à la rédaction de dakarposte, la direction générale s'inscrit d’emblée en faux contre ces allégations sans fondement en apportant les précisions suivantes : la procédure d’attribution du marché est absolument régulière.



Selon la Direction Générale du Port de Dakar, "la position des syndicalistes procède d’une confusion manifeste sur le type de marché et la procédure y afférente. Cette confusion anéantit tout le raisonnement tendant à démontrer l’irrégularité de la procédure. Alors que le marché querellé correspond ä une demande de renseignements et de prix à compétition restreinte, l’intersyndicale convoque une toute autre procédure relative a l’appel à manifestation d’ intérêt, selon l’article 80 d’une ancienne version du code des marchés devenu l’article 82. L’argument tiré de l’appartenance du cabinet à un conseiller technique est infondé, tout comme sa supposée parenté avec les membres de la structure ne saurait constituer un conflit d’intérêt, au sens du code des marchés."





Sur un autre registre, lit-on, dans le communiqué, " a aucun moment de la procédure de passation, le Président de la commission des marchés ou son adjoint (e) n’ont été mis à l’écart.

D’ailleurs les convocations des membres de la commission des marchés sont signées par le Président de la commission qui a présidé en même temps les séances d’ouverture des plis et d’attribution provisoire de marchés."





Dans leur précision la Direction du Port fait savoir: " Concernant le point sur la suspension des contrats de temporaires, il va de soi que dans une mission d’audit du personnel en cours, il est incongru de renouveler des contrats arrivés à terme. Le communiqué des syndicats avance un nombre de 700 contrats, ce qui est inexact si l’on prend en compte les 170 CDD en attente de signature suite à un protocole entre la Direction et les Syndicats.

Pour rappel, depuis son arrivée au Port, le Directeur Général n’a à ce jour renouvelé aucun contrat et ce, dans le but du respect strict de la procédure.

La direction générale réitère sa volonté ferme de repositionner le port comme hub régional et ce, dans le respect des règles qui encadrent le fonctionnement des sociétés publiques."