Rabat : le procès en appel des 18 supporters sénégalais reporté, la convocation de Motsepe rejetée

Le procès en appel des 18 supporters sénégalais arrêtés à Rabat après la finale de la CAN 2025 a été à nouveau reporté ce lundi 13 avril 2026.



Le renvoi a été prononcé par la Cour d'appel de Rabat après que la juridiction a rejeté la demande de la défense visant à auditionner le président de la CAF, Patrice Motsepe, comme témoin pour éclaircir le contexte des incidents.



Les prévenus avaient été condamnés en première instance à des peines allant de 3 mois à un an de prison ferme pour des faits de hooliganisme et de vandalisme survenus au stade Moulay Abdallah en janvier 2026.