Rai Benjamin remporte l'or sur 400 mètres haies

Après trois médailles d'argent sur 400 mètres haies aux Jeux olympiques et aux championnats du monde, Benjamin a battu de manière convaincante le Norvégien Karsten Warholm et le Brésilien Alison Dos Santos.



"J'ai réussi", a déclaré le jeune homme de 27 ans après la course. "Cela m'a échappé si longtemps. ... Je ne pense pas en avoir douté. Il s'agissait plutôt de rester patient et de continuer à se montrer chaque jour, et il fallait que quelque chose bouge. Je me suis dit : 'Il faut que ça marche pour moi à un moment ou à un autre'. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui".