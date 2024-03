Ramadan : ce sera lundi en France et en Arabie saoudite, et mardi dans plusieurs autres pays

Ce dimanche 10 mars, chaque pays musulman a observé le ciel pour tenter d’apercevoir le croissant de lune et ainsi déterminer la date du début du ramadan.



En France, la Grande mosquée de Paris a annoncé un peu avant 19 h, à l’issue d’une réunion appelée « Nuit du doute » lors de laquelle le croissant de lune a été observé, que le ramadan débuterait bien ce lundi 11 mars.



Une officialisation plus qu’une annonce puisque cette date avait été annoncée dès le 17 février le Conseil français du culte musulman (CFCM, ex-instance de dialogue avec l’Etat) qui se basait sur les calculs astronomiques. Mais c’est la Grande mosquée de Paris qui est chargée de l’annonce officielle en France.



En Arabie saoudite, la Cour suprême a annoncé dès la fin d’après-midi que le premier jour du ramadan était fixé au 11 mars 2024 après que le croissant de lune annonçant la fin du mois de chaâbane a été aperçu au niveau du site de Hotat Sudair, dans le gouvernorat de Majmaah (région de Riyad).



Le mufti (plus haute autorité religieuse) de Jérusalem, Mohammed Hussein, a également annoncé le début lundi du mois de jeûne musulman dans les Territoires palestiniens, selon l’agence palestinienne Wafa.





Le ramadan, un des cinq piliers de l’islam dont le commencement est marqué par l’apparition du premier croissant de lune, débutera aussi lundi en Egypte, aux Emirats arabes unis, au Qatar, au Koweït et à Bahreïn, selon les autorités de ces pays.



Mardi dans plusieurs pays d’Asie



Dans plusieurs pays d’Asie, le croissant de lune n’a été observé et le ramadan débutera donc le mardi 12 mars. C’est le cas en Malaisie, en Indonésie, au Japon ou encore à Singapour. En Australie aussi, le jeûne débutera mardi.





L’Iran avait fixé son commencement à mardi, après que son « Estehlal », ou bureau d’observation de la lune, a déclaré qu’il n’avait pas été possible d’observer « le croissant du ramadan ».



A Oman et en Libye, le ramadan débutera également mardi comme le croissant n’était pas visible dimanche, ont rapporté les autorités des deux pays.





En Jordanie, le grand mufti du royaume, Ahmed Hasnat, a lui aussi annoncé que « mardi sera le premier jour du ramadan ». Il a demandé à Dieu de « soulager l’angoisse de notre peuple opprimé à Gaza » et de « lever l’affliction et l’agression qui pèsent sur lui ».



Les règles observées pendant le ramadan

Durant cette période, les croyants sont invités à s’abstenir de boire, de manger, de fumer et d’avoir des relations sexuelles, de l’aube (dès que l’on peut « distinguer un fil blanc d’un fil noir » dit le Coran) jusqu’au coucher du soleil.



Le jeûne est prescrit aux musulmans pubères, mais des dispenses sont prévues pour les voyageurs, les malades, les personnes âgées, les femmes enceintes ou venant d’accoucher.



Le ramadan est aussi la période où d’importants dons sont consentis aux mosquées et salles de prières (environ 2 560 en France). Les musulmans sont invités à acquitter une aumône pour les pauvres, la zakât el-Fitr. Le ramadan s’achèvera par l’Aïd el-Fitr autour du 9 avril.