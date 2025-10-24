Rattrapé par une autre affaire, l’ingénieur , licencié de Senelec, Cheikh Mbacké Seck, extrait de prison et encore…placé en garde à vue  

Les choses semblent s’achever au sommet d’une colline pour le sieur Cheikh Mbacké Seck. Quelques jours après son arrestation pour un deal de 49 millions de francs cfa, ce chef d’unité, licencié de Senelec, a été rattrapé par une autre affaire de gros sous le concernant.



En effet, un autre scandale a éclaté et lui vaut son extraction de prison aux fins d’audition chez les perspicaces limiers de la DIC.



Solo Quotidien est en mesure de révéler l’ingénieur en génie civil, Cheikh Mbacké Seck, ancien chef de l’Unité des travaux à la Senelec, viré et envoyé en taule pour escroquerie, est en position de garde à vue dans les redoutés locaux de la Division des Investigations Criminelles suite à son interrogatoire.



Pour rappel, ce sont nos confrères de Libération qui ont vendu la mèche.



Abusant de sa position, M. Seck promettait à des fournisseurs de leur attribuer des marchés au sein de l’entreprise nationale d’électricité.



Sur la base de ces promesses, il leur a soutiré la somme totale de 49 millions de FCFA.



Las d’attendre la notification des marchés qui ne venait jamais, et ne parvenant pas à se faire rembourser, les deux fournisseurs ont finalement porté plainte.



Durant l’enquête, Cheikh Mbacké Seck a tenté de quitter le pays avant d’être arrêté par la Division des Investigations Criminelles.