Réaction de Mamoudou Ibra Kane suite à sa convocation à la SU: « Ce projet de liquidation de E-Media est voué à l’échec »

L’ancien directeur général du groupe E-Media a réagi suite à sa convocation à la sûreté urbaine de Dakar ce lundi. Dans un post sur X, Mamoudou Ibra Kane campe sur sa position en dénonçant une entreprise de liquidation du Groupe de presse dans lequel il est actionnaire de même que celui qui a porté plainte contre lui et contre l’actuel directeur Alassane Samba Diop. « Dans la sérénité et le respect des institutions, j'irai répondre ce lundi à 11h30 à la convocation de la SU, suite à la plainte de "l'homme des affaires" soutenu par ses maîtres. Ce projet de liquidation de Emedia et d'attentat à notre capital image est voué à l'échec » a écrit le président du mouvement Demain C’est Maintenant.









































































