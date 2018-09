Rebeuss : Assane Diouf sera opéré du genou

Selon Les Échos, Assane Diouf doit se faire opérer du genou le 11 septembre. Au mois de mai dernier, il s'est fracturé la jambe au cours d'une altercation avec des gardes pénitentiaires. C'est cette blessure qui lui vaut l'intervention chirurgicale.

Le journal rapporte que l'opération d'Assane Diouf retarderait son jugement. Les Échos croit savoir que l'administration pénitentiaire ne souhaiterait pas montrer l'image d'un détenu, sain et sauf en entrant en prison, se présentant au tribunal en boitant.

Sur les causes de l'altercation avec les gardes, l'avocat d'Assane Diouf, Me El Hadji Diouf, soutenait que son client voulait parler à Cheikh Mbacké Gadiaga, mais qu'"il en était empêché par les gardes pénitentiaires qui l'ont forcé à rentrer dans sa chambre et l'ont brutalisé".