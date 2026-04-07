Rebeuss : Ouzin Keïta et Ass Dione dorment à…

Dans son édition de ce mardi 7 avril, Les Échos fait le point sur les détenus de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss impliqués dans l’affaire dite « des présumés homosexuels et de transmission volontaire du VIH/Sida ». Le journal souligne que la situation carcérale varie selon les profils, mais que l’ambiance reste pesante : « Il y en a qui broient du noir ».





L’attente d’une cellule pour les visites



D'après la même source, certains attendent toujours d’« atterrir dans une chambre avec numéro pour pouvoir commencer à recevoir des visiteurs », étape nécessaire pour que les familles puissent entrer en contact avec eux.





Ouzin Keita et Ass Dione sous surveillance médicale

Sur le plan sanitaire, note le quotidien d'information, deux figures du dossier se trouvent dans une situation particulière. « Ouzin Keita est à l’infirmerie depuis son arrestation », précise le journal. Il est rejoint par le chanteur religieux, Ass Dione, qui, « jusqu’à la semaine dernière, était encore à l’infirmerie ». À ce jour, il n’est pas confirmé si ce dernier a pu rejoindre une cellule ordinaire ou s’il y reste pour des raisons de santé.









































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