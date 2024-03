Recalé de la présidentielle, débouté par la Cour Suprême : Karim demande à ses militants de rester mobilisés pour la suite...

Silencieux depuis quelque temps, le candidat recalé, Karim Wade, a repris la parole. Débouté, il y a quelques jours, de son recours déposé à la Cour Suprême par ses partisans du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Wade fils ne semble pas avoir dit son dernier mot.



Depuis Doha, Karim Meïssa Wade demande à ses alliés et soutiens, de rester mobilisés pour la suite du combat.



"Je remercie tous les militantes et militants, les sympathisants du PDS, les membres de la coalition K24 et nos alliés pour leur soutien indéfectible à mes côtés. Je leur demande de rester mobilisés pour la suite du combat qui sera déterminée en rapport avec notre Secrétaire Général National, Maître Abdoulaye WADE", a écrit sur X, le candidat recalé de la Coalition Karim 2024, à la présidentielle du 24 mars 2024.

Le PDS va-t-il soutenir un des candidats en lice? Pour l'instant, aucune consigne de vote n'a été donnée par le parti de l'ancien chef de l'État sénégalais, Me Abdoulaye Wade.





































dakaractu