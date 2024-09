Recouvrement d'une partie des fonds "détournés" au sein de la FSKDA - La bravoure du Président de la Ligue de Karaté de Dakar à saluer

Le Président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar a remis ce Mercredi 18 septembre 2024 à l'Agent Judiciaire de l'Etat une somme de trois millions deux cent mille francs Cfa. Ce montant représente selon Bescaye Diop, l'argent récupéré auprès d’un "détourneur repenti" du Bureau Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Karaté et Disciplines Associées.



"J’ai montré l’exemple en remettant ce Mercredi 18 septembre 2024 à l'Agent Judiciaire de l'Etat une somme de trois millions deux cent mille francs Cfa, que j'ai récupérée auprès d’un détourneur repenti du Bureau Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Karaté et Disciplines Associées. J’espère que d’autres detourneurs suivront son exemple", a déclaré le président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar avant d'appeler les autres à faire de même: "que chacun et chacune en fasse de même, en contribuant à l’enrichissement de l’État du Sénégal, pour s'enrichir en retour", lit-on dans un communiqué parvenu à notre rédaction.



Dans sa note, le président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar a appelé les pratiquants d'arts martiaux au courage pour dénoncer la corruption et les détournements de deniers publics, pour un Karaté Sénégalais Intègre.



Selon le document rendu public ce 18 Septembre 2024, Bescaye Diop s'est adressé aux karatékas de la Ligue de Dakar et des dix autres Ligues du Sénégal.



"Je suis profondément indigné par les agissements de certains responsables au sein de la direction du karaté sénégalais. Ils sont entrain d'hypothèquer la carrière internationale de plus de deux tiers de nos jeunes karatékas pour continuer à refuser la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire depuis deux ans déjà, à la requête de plus de tiers des clubs conformément aux dispositions statutaires. Ils assassinent ainsi l’espoir de notre jeunesse et condamnent leur avenir à l'échec. Certains sont de vrais prévaricateurs. Les détournements de deniers publics ne leur suffisent plus. Ils privent maintenant nos jeunes d’opportunités et détruisent des vies prometteuses. Comment peuvent-ils continuer à comploter impunément ? Comment osent-ils mentir aux karatékas qu’ils ont appauvris, en les regardant droit dans les yeux lors de leurs déclarations publiques ?", s'est indigné le président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar qui ajoute que "certains individus malhonnêtes n’ont aucune gêne à voler la dignité et l’avenir de notre jeunesse. Ils ne semblent même pas conscients du drame qu’ils provoquent au sein de la communauté des karatékas. Ce sont de véritables prédateurs financiers, inconscients des conséquences désastreuses de leurs actes".



Dans sa communication, le membre inactif du Comité Directeur de la Fédération Sénégalaise de Karaté depuis l'AG du 30 Septembre 2023 jusqu'à ce que justice soit rendue de se demander: "savent-ils qu’à chaque franc volé correspond une promesse trahie, plongeant nos jeunes dans un profond désespoir ?"



M. Diop tient responsables des souffrances de nombreuses familles de karatékas, "ces prédateurs qui n’ont pas leur place dans le monde du karaté qui devraient répondre de leurs actes en prison, car le véritable karatéka ne vole point".



Le patron du karaté dakarois d'appeler les responsables de "détournements de deniers publics" à rendre des comptes devant l’OFNAC à la place de s'expliquer devant des micros "complaisants et inoffensifs".



"Ils ne perdent rien pour attendre : bientôt, ils devront faire face à leurs responsabilités devant les enquêteurs chevronnés de l'OFNAC. Ils seront stupéfaits quand il leur sera demandé de s'expliquer sur des faits non encore révélés à personne, jusqu'à ce jour", a poursuivi le document, constatant le manque de culture juridique et de préparation lorsqu'il s'agit de s'adresser à la presse.



"Ils pensent que les rapports des commissaires aux comptes vont les disculper. Ils ne savent même pas qu'en cas de détournement de deniers publics au sein d'une fédération sportive, le rapport du commissaire aux comptes ne peut servir que de document d'alerte pour signaler des irrégularités financières. Cependant, c'est le rapport des organes de l'État chargés de la lutte contre la corruption et la gestion des fonds publics, tels que l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), entre autres, qui a plus de poids dans la procédure judiciaire. L'OFNAC est habilité à mener des enquêtes approfondies et à établir des rapports formels sur les détournements de fonds" a expliqué M. Diop déterminé à briser le silence et à faire face à certains membres de l'équipe dirigeante de la FSKDA.



"Nous refusons de rester silencieux. Nous avons le devoir de nous opposer aux malfaiteurs et de dénoncer leurs agissements, afin de protéger notre vaillante jeunesse. Les prédateurs ont toujours appartenu à un Système corrompu, un Système en voie de disparition avec le nouveau Gouvernement de la République du Sénégal. Leur règne touche à sa fin. Pour leur gouverne, qu'ils sachent qu'une fois ces rapports d'enquête établis, ils peuvent être utilisés par le ministère public pour poursuivre les responsables devant la justice. C'est sur la base de ces rapports, corroborés par des preuves et d'autres éléments d'enquête, que des peines d'emprisonnement sévères peuvent être appliquées, conformément au Code pénal sénégalais", a dit

Bescaye Diop

Président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar.