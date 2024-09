Reddition des comptes au SÉNÉGAL- Aussitôt installé ce mardi matin, le pool judiciaire financier va, sans tarder , convoquer...tous azimuts !

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, le pool judiciaire financier sera installé officiellement ce mardi 17 septembre 2024 par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne.



Nous avons appris de bonnes sources qu'aussitôt instituée, cette nouvelle juridiction, qui remplace la fameuse Cour de répression de l’enrichissement illicite, "déjà à pied d'oeuvre", va, sans délai, démarrer le travail.



En un mot comme en mille, des convocations seront réparties , certainement par soit-transmis. Qui, pour ceux qui l'ignorent est le nom d'un document de petit format ainsi nommé par la pratique. Il est tiré d'un carnet de feuillets imprimés qu'utilisent les magistrats du Parquet pour transmettre des documents, des informations ou des instructions. Et, sauf revirement, à charge pour les pièces maitresses du pool judiciaire financier de faire le dispatching entre la Division des Investigations Criminelles, la Sureté Urbaine de Dakar, la Section Recherches de la maréchaussée...



D'ici, nous en voyons qui ne vont plus dormir du sommeil du juste! Mais, parole de dakarposte: ils seront légion à déférer à une convocation du pool judiciaire financier qui sera installé provisoirement au Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye à Pikine.



Pour rappel, dakarposte écrivait il y'a de cela quelques jours ce qui suit: sans en avoir l'air, il nous revient que les nouvelles autorités ont, dès leur installation aux manettes du pouvoir, mis sur pied un comité ad-hoc, qui a fini d'éplucher une pile de dossiers les uns plus compromettants que les autres avec un effectif conséquent en ressources humaines.



Fonctionnant tambour battant, loin des indiscrets, les membres de cette cellule, dotés de suffisamment d'expertise, ont finalement maîtrisé tout, notamment la chaîne de délinquants financiers entre autres prédateurs fonciers pour ne citer qu'eux d'autant que la liste est loin d'être exhaustive.



Dakarposte a appris que tous les rapports des différents corps de contrôle Sénégalais épinglant N structures de l'Etat, sous l'ère Macky, ont été dépoussiérés. Et, selon nos informateurs , il faut s'attendre au commencement de poursuites judiciaires. ". Que ce soit la gestion nébuleuse des fameux fonds COVID, le scandale FONGIP, ou la DER, entre autres malversations notées à l'AIBD, etc...aucun dossier ne sera mis sous le coude, croyez-moi et les prochains jours nous édifieront bien" fait savoir une source au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de Dame Justice.



En somme, le redouté pool judiciaire financier, épaulés d'ici quelques jours par des enquêteurs de la maréchaussée et d'officiers de police judiciaire de la flicaille, ne tarderont pas à faire leurs preuves.

Ayant du pain sur la planche, ils seront sollicités en mode continu. Aussitôt installé, ce nouveau dispositif plus apte à traiter les infractions complexes liées à la criminalité économique et financière mais aussi celles transfrontalières et internationales, renforcés par des limiers et pandores, tourneront "comme des avions", tant l'activité judiciaire sera soutenue.



"Les membres du pool financier travailleront dans la confidentialité et avec un maximum d'efficacité, grâce à une coordination et une entente parfaite entre les différentes structures. Bref, nous assisteront à une vague d'arrestations et non des moindres" nous souffle une source judiciaire.





À suivre...









njaydakarposte@gmail.com