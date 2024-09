Reddition des comptes : le ministre de la Justice annonce la couleur : « Ces faits sont d’une gravité certaine… »

À l’instar du Premier ministre Ousmane Sonko, le Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a également pris la parole concernant les détournements présumés de deniers publics. Selon lui, ces affaires seront examinées en toute transparence et avec la plus grande rigueur. Ainsi, il a affirmé que toute la lumière serait faite sur ces allégations soulevées après la chute du régime du Président Macky Sall.



M. Diagne a précisé que : « Ces faits sont d’une gravité certaine et semblent revêtir une qualification pénale que les autorités judiciaires compétentes, saisies, vont devoir déterminer aux moyens d’investigations qu’elles jugent appropriés. » Il appartiendra aux autorités judiciaires et policières de le déterminer. Ce que je peux dire, c’est que ce sera fait avec le maximum de rigueur, de transparence et sous réserve des règles du principe de la présomption d’innocence. »

Pendant ce temps, une partie de l’opposition politique sénégalaise crie à la chasse aux sorcières et aux tentatives de restrictions de leurs libertés.