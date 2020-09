Réfection de trois maternités: la Fondation Gorgui Sy Dieng au secours des populations des Îles du Saloum

Une aubaine pour les populations des îles du Saloum: la Fondation Gorgui Sy Dieng va financer la réfection de trois maternités de la localité. A cet effet, une cérémonie de remise de chèque a été organisée le 02 Septembre dernier par la Fondation « 1000 shades of women international » en présence de Madame Magatte Wade Samb , Présidente « 1000 shades of women Sénégal », Monsieur Issakha Bop, Président de l’Association Niominka – Sénégal, Monsieur Abdoulaye Kane, chargé de communication de ladite association et de Monsieur Gorgui Sy Dieng, Président de la Fondation GSD.

Les maternités concernées par ce financement de la Fondation Gorgui Sy Dieng par l’entremise de la Fondation 1000 shades of women international et l’Association Niominka sont celles de Bassar, Djirnda et Ndangane Sambou. L’état de dégradation avancé de ces maternités et l’absence d’équipements ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir pour ces braves femmes de ces localités qui, pendant plusieurs années, ont subi de grandes difficultés pour donner la vie.

Il est important de souligner que ces trois localités bénéficiaires de ce noble projet humanitaire sont habités par près de 13000 habitants. De telles initiatives sont bonnes à saluer mais l’idéal serait de les copier pour que d’autres localités du Sénégal et de la sous-région puissent en tirer profit afin de rendre plus humain la prise en charge des femmes enceintes et de leurs enfants.

Une mention spéciale à Monsieur Djiby Thioye qui a joué un rôle fondamental dans le processus de mise en œuvre de ce projet, ainsi qu’à tous ceux et à toutes celles qui, des États-Unis au Sénégal en passant par la France, ne cessent de se battre pour une cause aussi notable.

Ensemble pour d’autres aventures humanitaires. Djibril Boye, Afroactu.com