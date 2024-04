Régime de Diomaye Faye : quel avenir pour les troupes françaises au Sénégal ?

Ce jeudi 4 avril, le Sénégal célèbre le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté. Sur le plan sécuritaire, Bassirou Diomaye Faye a promis des mesures fortes, notamment l'arrivée de nouveaux partenaires. Mais quid de la France et de ses soldats à Dakar ?



Dans le passé, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et Pastef annonçaient le retrait des troupes françaises des terres sénégalaises s'ils arrivent au pouvoir. Mais selon le journal Le Monde, "Pastef ne réclame plus le départ des troupes françaises", soit 350 soldats toujours présents à Dakar.



A peine arrivé au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye va prendre son temps avant de prendre des décisions fortes sur le plan sécuritaire. Le Monde précise cependant que le nouveau chef de l'Etat sénégalais n'a pas exclu d'étendre la coopération sécuritaire à de nouveaux partenaires, la Russie incluse.





















































































