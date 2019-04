Remaniement ministériel : Macky passe à l'acte ce vendredi

On achemine vers un vendredi politiquement "très chargé". En tout cas, si l'on en croit nos sources, c'est ce vendredi 5 avril que le chef de l'Etat, installé ce mardi dans ses fonctions de président de la République, va procéder à la formation de son nouveau gouvernement.

"Il (le Président) va le faire le 5, mais, je vous dis, personne ne peut vous dire exactement les noms des membres de ce gouvernement-là", souffle une de nos sources. Notre interlocuteur d'informer que ce sera une journée "très chargée".

"La journée risque d'être longue et très chargée parce que les consultations pourraient prendre toute la journée", craint-il. Ce vendredi, il aura déjà présidé le traditionnel défilé à l'occasion de la fête de l'Indépendance (4 avril) et se sera déjà occupé de ses hôtes.

D'après des informations relayées il y a quelques jours dans la presse, le chef de l'Etat Macky Sall aurait instruit la brigade de surveillance du territoire (Bst) à effectuer des enquêtes de moralité sur une cinquantaine de personnalités.