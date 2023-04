Rencontre État-Partenaires : La tension au menu

Entre amis, on se dit des vérités… Le gouvernement a rencontré hier le Groupe élargi de concertation et de coordination des partenaires au développement du Sénégal (G50). Pour débattre des questions urgentes de l’heure. Il y a trois mois, ils s’étaient vus, cette fois-ci, la situation politico-sociale actuelle, lourde d’incertitudes, a été surtout au menu des discussions. Pour le G50, il est essentiel de renforcer la stabilité politique du pays pour prendre en charge les priorités économiques et sociales du moment. «Nous suggérons au gouvernement du Sénégal de veiller au renforcement de la stabilité politique et de la fiabilité du cadre juridique. C’est un aspect tout aussi important pour le forum Invest in Sénégal prévu en juin 2023, qui devrait attirer davantage d’investissements au Sénégal», conseille l’ambassadeur de l’Union européenne (Ue) au Sénégal, Jean-Marc Pisani, et vice-président de cette structure qui concentre l’essentiel des pays et institutions internationales, et les partenaires financiers et économiques du Sénégal.



Avec ce forum Invest in Sénégal, le pays va attirer des investissements étrangers qui devraient améliorer la situation économique du pays. Cela passe surtout par l’amélioration du climat des affaires et la consolidation de la paix sociale. Dans son discours, il est aussi revenu sur les violences qui ont escorté le procès en diffamation opposant le ministre Mame Mbaye Niang au leader du parti Pastef, Ousmane Sonko. «Je ne saurais terminer sans vous faire part de l’attention avec laquelle les partenaires du Sénégal suivent le développement politique et la montée des tensions, à moins d’un an de la tenue de l’élection présidentielle. Le contexte est particulier et ses développements pourraient impacter la mise en œuvre effective de ces priorités économiques et sociales du gouvernement», dit-il. Pour lui, il est essentiel de «maintenir un climat apaisé et propice au dialogue et à une participation politique pacifique et inclusive, et préserver la stabilité et la démocratie au Sénégal».



Dans son intervention, Jean-Marc Pisani est revenu sur le dernier rapport de la Cour des comptes concernant la gestion des fonds Covid-19, qui a charrié beaucoup de commentaires et polémiques, en demandant aux autorités que les Ptf soient «informés de la mise en œuvre des recommandations qu’ils ont faites aux autorités du Sénégal». Il fait référence évidemment aux enquêtes en cours dans la gestion des fonds présumés détournés au niveau de certains ministères dans la lutte contre le coronavirus au Sénégal. «Nous restons dans l’attente de la publication des rapports annuels de la Cour des comptes 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi que des rapports d’exécution des lois de finances 2020 et 2021», a enchaîné le diplomate européen, qui a insisté sur la «finalisation du document de politique migratoire» dont les premières propositions ont été lancées en 2018. «Ce document devrait permettre une clarification des rôles, moyens et responsabilités des acteurs dans le domaine migratoire», poursuit-il.



Le Pm : «L’Etat est bien tenu»

En réponse à ces interpellations, les autorités ont bien sûr dissipé les contraintes du groupe de partenaires économiques et financiers du Sénégal. Amadou Ba, flanqué des ministres Ismaïla Madior Fall, Aïssata Tall Sall, Antoine Diome, Mamadou Moustapha Bâ, Oulimata Sarr et Abdou Karim Fofana, a rassuré sur la gestion des dossiers Covid-19 en soutenant que l’Etat y met toute la diligence nécessaire pour tirer cette affaire au clair. «La Division des investigations criminelles a fait des auditions», rappelle-t-il, comme l’avait révélé le Procureur général lors de sa conférence de presse tenue le 28 mars dernier. Quid de la tension politico-sociale ? «Le Sénégal s’est résolument engagé à protéger les droits et libertés en garantissant l’exercice de ceux-ci, sous le contrôle permanent du pouvoir judiciaire», précise en revanche le Premier ministre. Interrogé dans la soirée d’hier, le Premier ministre Amadou Ba enchaîne : «C’était juste une revue périodique de notre coopération, qui intervient après une autre rencontre tenue il y a 3 mois. Nous avons fait le point sur la situation économique et sociale, et sur les perspectives qui se présentent. Nous avons montré que le Sénégal est un pays de Droit, qui a l’habitude de voter, et que la tension préélectorale actuelle n’a rien d’inhabituel.» Il poursuit : «Chacun des ministres présents a fait le rappel des dossiers en cours, et notamment celui de la Justice a montré que, comme dans l’affaire Sonko, la Justice est totalement indépendante. Ce qui entraîne un principe d’imprévisibilité. Si le gouvernement télécommandait la Justice, sans doute que la peine de Sonko allait être plus lourde.» Pour le Premier ministre, il n’y a pas péril en la demeure, car la situation est sous contrôle. «C’est dire que l’Etat est bien tenu et nous sommes transparents, les investisseurs n’ont rien à craindre et doivent continuer à venir investir. Nous avons demandé à nos partenaires d’être à équidistance et de s’abstenir de se prononcer sur les affaires en cours, parce que cela leur donne une ampleur démesurée.»

































Le Quotidien