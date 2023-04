Rencontre au Palais : Dans les coulisses de l’audience entre Macky, Idy et les femmes de Rewmi

Dans tous les cas, "Bés bi", le quotidien du groupe Emedia a appris que le leader de Rewmi était au Palais, hier, pour cette audience hautement surveillée. La présidente des femmes de son parti, Ndèye Maguette Dièye, a été empêchée pour des raisons de santé. De quelques indiscrétions, on tient que Macky Sall et Idrissa Seck ont affiché une « bonne ambiance, malgré les supputations autour de leurs relations ».



Ils ont réitéré leur souhait « que les militants et responsables fortifient leurs partis respectifs (Apr et de Rewmi) » et la coalition Bby, à partir de la base.



Le président du CESE, Idrissa Seck, s’est aussi réjoui des « démarches» de la Première Dame Marième Faye Sall qui, souvent « rend visite à son épouse, Ndèye Penda Tall ».



Les deux alliés, ajoute-t-on, ont réitéré la « bonne santé » de leur compagnonnage. En attendant la question du 3e mandat ?



































