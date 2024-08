Rencontre avec les femmes des médias- Sambou Biagui veut ériger une crèche, un centre médico-social,...

Le Directeur Général de la Maison de la Presse Babacar Touré a, lors d’une rencontre avec les femmes des médias du Sénégal, affirmé sa volonté d'ériger prochainement une crèche "afin de palier au mieux les absences des femmes" et un centre médico-social à la Maison de la Presse Babacar Touré (MPBT) "pour combler le gap de la couverture maladie des femmes des médias avec un service d'assistance médicale", rappelant sa vocation principale et sa mission de servir de carrefour d’échanges et de réflexion pour les acteurs du secteur médiatique au Sénégal.



Selon, Sambou Biagui l'établissement qu'il dirige joue un rôle essentiel dans la formation continue des journalistes, la promotion de la liberté de la presse et la défense des intérêts des professionnels des médias, non sans occulter l’importance et le rôle cruciale que jouent les femmes dans le paysage médiatique sénégalais, avant d'exprimer son engagement à soutenir les initiatives visant à renforcer la position des femmes dans les médias.



"J'ai été dans les rédactions et je comprends nettement le rôle des femmes dans les médias. Cette rencontre avec les femmes des médias du Sénégal marque une étape importante dans la reconnaissance et le soutien accru aux femmes dans le secteur médiatique. Il est clair que votre rôle, déjà crucial, est appelé à croître dans les années à venir, avec un soutien institutionnel fort pour vous accompagner dans vos défis et votre développement professionnel", a-t-il dit avant de saluer les efforts de l’Association des Femmes Médias du Sénégal (AFEMS), présidée par Marguerite Rosalie Ndiaye qui selon lui, travaille sans relâche pour promouvoir les droits et les intérêts des femmes dans les médias.



Au cours de cette rencontre, M. Biagui a aussi souligné que la Maison de la Presse se tiendra aux côtés de l’AFEMS pour offrir des formations, des ressources et un espace d’expression libre pour toutes les femmes des médias.



A. Saleh