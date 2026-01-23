Renvoi du procès des 18 supporters sénégalais : Me Patrick Kabou, avocat de la défense, donne les raisons

« Il y a cette difficulté de la grève des avocats qui a fait que le déferrement a été remis à un autre jour », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM, lors du journal de 12h. Toutefois, Me Kabou a souligné que le 29 janvier prochain, le procès risque d’être renvoyé à nouveau. « Nous avons relevé à l'audience qu'on risque d'avoir ce même problème le 29 janvier prochain parce qu'il y a le mouvement de grève des avocats d'ici. Et, on a signalé au président (du tribunal) qu'on risque d'avoir la même situation », a-t-il expliqué. Selon la robe noire, c’est cette situation qui a motivé la demande de liberté provisoire de ses clients, avec des garanties de représentation. «On a notre ambassade et on a nos diplomates et même la possibilité de loger nos compatriotes jusqu'à ce que l'audience puisse se tenir », a-t-il avancé.



Me Patrick Kabou a, par ailleurs, expliqué que lors de l’audience, ils étaient 04 avocats dont 03 marocains à défendre les 18 supporters sénégalais. «Mais à distance, nous avons d'autres confrères qui sont au nombre de 15, avec qui on travaille sur la stratégie », a-t-il précisé.



Pour rappel, les 18 supporters sénégalais sont poursuivis pour «hooliganisme et de troubles à l’ordre public pour des faits ayant eu lieu dans un stade ».



























































Igfm