Renvoyé, le procès des supporters Sénégalais prévu demain à Rabat

Comme annoncé par dakarposte, le procès des supporters sénégalais arrêtés à Rabat après les incidents lors de la finale de la CAN est prévu pour demain, jeudi 29 janvier 2026.



Contrairement à ce qui a été annoncé hier sur les réseaux sociaux, les supporters sont maintenus en détention provisoire. Ils sont poursuivis pour des actes de "hooliganisme", violences et vandalisme, délits passibles de peines allant jusqu'à 5 ans de prison.



Le pool d'avocats de la défense, coordonné par Me Patrick Kabou, a demandé la mise en liberté provisoire de leurs clients, mais le ministère public a requis le renvoi de l'affaire.

17 supporters sénégalais et un citoyen algérien sont impliqués dans cette affaire.



La situation est suivie de près par les autorités des deux pays, avec des efforts diplomatiques en cours pour garantir un procès équitable.



