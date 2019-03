Répondez à la main tendue du Président

Le Conseil Constitutionnel vient de valider les résultats de la Commission nationale faisant du President Macky Sall, le President de tous les Sénégalais. Nous ne pouvons manquer de féliciter le peuple sénégalais, les candidats à l’élection présidentielle et le Vainqueur le President Macky Sall pour leur maturité et le sens du devoir. Le Senegal a prouvé à la face du monde, que l'exception sénégalaise est toujours une réalité et que notre peuple sait déjouer les pièges qui ont détruit et creuser des plaies béantes difficiles à sécuriser dans certains pays.Il nous appartient à tous ,de respecter nos institutions et mettre le Sénégal au centre de nos préoccupations.Un homme est allé à la rencontre de son peuple et a été élu, il lui appartient de choisir ceux qu’il jugera capables de l'accompagner pour répondre aux attentes des sénégalais. Ce mandat est celui qui doit permettre au President élu d’être pleinement l'homme d'Etat dont la préoccupation sera d'oeuvrer pour les générations futures et pour la gestion de l’intérêt général au détriment des Intérêts particuliers.Son appel est l'occasion à saisir par l'opposition pas pour le partage du pouvoir mais pour discuter de toutes les reformes qui peuvent faire avancer la démocratie et rendre beaucoup plus fiable le processus de conquête démocratique des pouvoirs. Répondre à un appel est loin d'une faiblesse car il y a toujours le droit de dire non et que même sans le consensus, le fait de savoir ce que les autres pensent est un postulat en démocratie. Le premier Jalon serait de tout faire pour que l opposition sous la conduite du Père Wade puisse honorer de sa présence la prestation de serment du President Macky Sall. Il est du devoir des autorités religieuses, de la société civile et de toutes les bonnes volontés de pousser à cette rencontre pour l’intérêt du Senegal. Tous les faucons doivent être muselés pour l'atteinte de cet objectif.le Senegal dans ce monde de gestion des intérêts de pays, a besoin de tous ses fils pour faire face aux nombreux défis qui nous interpellent. Si nous voulons notre indépendance dans tous les domaines, nous devons offrir au President élu le socle sur lequel il peut s'adosser pour faire face et défendre les intérêts du Senegal notre patrimoine commun.



Vive le Sénégal Vive

la cohésion nationale



Ministre Thierno Lo

President de la Coalition Adiana