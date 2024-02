Report de la présidentielle : Macky isolé, ses proches collaborateurs s’indignent

Le couperet est enfin tombé au grand dam du peuple Sénégalais qui ne sait plus à quel saint se vouer. L’abrogation du décret portant convocation du collège électoral a été acté par le Premier sénégalais de façon « unilatérale », ce samedi.





L’Assemblée nationale qui se réunit ce lundi en séance plénière va statuer sur le report du scrutin présidentiel après la mise en place de la commission des lois.



Après la démission d’Abdou Latif Coulibaly secrétaire général du gouvernement, le journal l’Evidence nous renseigne que les proches collaborateurs du Chef de l’Etat se sont indignés du report de la présidentielle. Et le Président de la République qui reste dans sa bulle est prestement isolé de son entourage. Pendant ce temps, l’opposition et les candidats retenus par le Conseil constitutionnel sont en ordre de bataille afin que l’élection présidentielle puisse se tenir à date échue.



























































dakarmatin