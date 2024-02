Report de la présidentielle : Mamoudou Ibra Kane invite le chef de l’Etat, Macky Sall à démissionner

Dans son discours du samedi 03 février, le Président Macky Sall a affiché sa volonté de reporter l’élection présidentielle. Ce que les candidats ont refusé et ont appelé à une manifestation cet après-midi sur la VDN, à Saint -Lazare.



Dans un post sur X (ex Twitter), le leader du mouvement « Demain c’est maintenant », Mamoudou Ibra Kane condamne vivement cette situation et demande à Macky Sall de démissionner. « Je condamne la dispersion de la marche sur la VDN à Dakar. Le calendrier républicain doit être respecté. J’invite le Président Macky Sall à démissionner comme je l’avais invité à propos du 3ème mandat. Pour le Sénégal et pour son honneur ».

























































































































dakaractu