Report de la présidentielle/Tensions politiques : « gardons-nous de faire du mal au Sénégal et aux sénégalais » (Dionne2024)

Depuis l’annonce par le chef de l’Etat Macky SALL du report de la présidentielle et de son adoption par l’Assemblée nationale, la tension reste vive au Sénégal. La grande majorité des partis politiques et de la société civile rejette en bloc toute idée de report et la main tendue du chef de l’État. Une situation qui installe la psychose au sein de la population qui redoute des scènes de violences. Mais, selon, Mohamed Moustapha DIAGNE, directeur de campagne de la coalition Dionne 2024, « personne ne gagnerait à jouer au feu. Gardons-nous de faire du mal au Sénégal et aux Sénégalais ». La coalition Dionne2024 , invite ainsi la classe politique et la société civile à faire preuve de retenue.















































