Report des élections législatives - Le Parti pour la Rénovation et l'Émergence du Sénégal fait cette proposition

Quel accueil la classe politique et particulièrement le gouvernement réserveront -ils à cette proposition ? On le saura dans les jours à venir.

Quoi qu'il en soit, le responsable de cette formation politique (ndlr: Parti pour la Rénovation et l'Émergence du Sénégal), Oumar Top a des arguments.

En effet, à travers un communiqué que dakarposte...post in extenso ci-dessous (en version Pdf), il fait remarquer notamment que les inondations qui ont frappé les régions situées sur le fleuve Sénégal vont priver un grand nombre d'électeurs de leur droit citoyen de voter. Car, beaucoup d'infrastructures ont été détruits ou resteront sous les eaux pendant longtemps et des populations ont été déplacées. Les victimes de ces inondations souhaiteraient sans doute exprimer leur choix à travers les urnes mais beaucoup seront contraints à surseoir à leur devoir civique faute de bureaux de vote ou de possibilité de se déplacer. Il est vrai que les inondations sont un phénomène naturel mais doit - on en pareille circonstance condamner une partie des électeurs de la possibilité d'exercer leur droit citoyen ?

Ce sont entre autres les arguments développés par Oumar Top. Reste à savoir s'il sera entendu.



Les prochains jours nous édifieront bien!