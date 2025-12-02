Réseau de faussaires à Guédiawaye : un policier à la retraite parmi les interpellés

Un réseau de faussaires a été démantelé ce week-end par les services de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar. Une opération menée à Guédiawaye a conduit à l’interpellation de trois individus, dont un fonctionnaire de police à la retraite, soupçonnés d’être impliqués dans un trafic de faux billets. L’information émane d’une source liée au trafic de fausse monnaie. Sur cette base, les enquêteurs ont monté une opération qui les a menés à une chambre où les suspects ont été appréhendés en flagrant délit.



Parmi les interpellés figurent M. DIONE 67 ans, chauffeur, domicilié à Keur Massar, M. SARR 49 ans, cultivateur, domicilié à Guédiawaye et T. DIANKHA 63 ans, présenté comme fonctionnaire de police à la retraite, domicilié à Niakoulrap Extension. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs » et « tentative de confection de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal et à l’étranger ».



La saisie réalisée sur place est importante. Les éléments de la police ont mis la main sur un montant évalué à un million de dollars en « billets noirs » soit l’équivalent de plus de 560 millions de F CFA. Une machine de comptage de billets a également été découverte, un véhicule de marque Ford Focus, utilisé par l’un des suspects.



Face aux enquêteurs, les trois mis en cause ont reconnu les faits « sans ambages ». À l’issue de leur interrogatoire, les suspects ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent activement pour déterminer l’étendue exacte de ce réseau, son mode opératoire, ses éventuels liens avec d’autres trafics, et identifier d’autres complices qui pourraient être en fuite.











































Walf