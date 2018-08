Retard de paiement des bourses – Les étudiants encore dans la rue

Ce matin encore, les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont battu le macadam pour protester contre le retard de paiement de leurs bourses. Ils ont ainsi organisé une grande manif en envahissant l’avenue Cheikh Anta Diop qui a été bloquée pendant plusieurs heures. Comment se fait-il qu’avec les promesses du Chef de l’Etat et les milliards débloqués à cet effet les étudiants continuent encore à percevoir leurs bourses avec un retard intolérable ? De tels manquements avaient occasionné une manif à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis à la suite de laquelle l’étudiant Fallou Sène a trouvé la mort sous les balles des gendarmes. Le président de la République s’était alors engagé personnellement afin que de pareils événements ne se reproduisent plus. Mais manifestement l’Etat éprouve des difficultés à respecter ses engagements, ce qui avait d’ailleurs provoqué une mini crise entre partisans du ministre de l’Enseignement supérieur et ceux du ministre des Finances. Les militants de Mary Teuw Niane avaient ouvertement accusé Amadou Ba d’être à l’origine des retards de paiement des bourses afin de mettre à mal le ministre de l’Enseignement supérieur face au président Macky Sall. C’est dire que la «crise des bourses» peut se répercuter jusque sur le terrain politique et il ne manquera sûrement pas des acteurs qui prendront la balle au rebond en tentant de manipuler les étudiants pour les amener à se radicaliser davantage.