Retour au calme à N’Djamena : une reprise timide des activités s’observe

Après une journée marquée par des affrontements entre les partisans de Yaya Dillo et les forces de sécurité, le 28 février, un semblant de calme enveloppe ce matin du 29 février la capitale tchadienne, N’Djaména. La circulation et les activités commerciales reprennent timidement.



La veille, la ville était secouée par une série d’événements troublants, au cœur desquels des coups de feu ont retenti aux abords du siège du Parti socialiste sans frontières (PSF) de l’opposant politique Yaya Dillo, situé dans le 3e arrondissement. Cet incident a attiré une attention immédiate, plaçant N’Djaména sous les feux de la rampe surtout le 1er et le 2e arrondissement.



Ce matin, les rues de N’Djaména semblent timidement reprendre vie. Les commerces, d’ordinaire animés dès les premières lueurs de l’aube, ouvrent leurs portes avec hésitation. Les marchés, épicentres de l’activité quotidienne de la capitale ( le grand marché et le marché à mil) montrent eux aussi des signes de reprise. Néanmoins, la prudence est de mise chez les commerçants et les citadins, conscients que la situation reste précaire.



Les forces de l’ordre sont visiblement présentes dans les points stratégiques de la ville, en particulier autour des lieux qui étaient le théâtre des tensions la veille. Leur déploiement, bien que rassurant pour certains, rappelle à tous que le calme actuel est fragile.



Il faut souligner qu’un déploiement militaire conséquent est observé en ville, la connexion Internet demeure coupée et les écoles privées dans certains arrondissements de la capitale sont fermées plus particulièrement dans le 1er, 2e et le 3e arrondissement.





































Tchadinfos