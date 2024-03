Retour dans sa ville : Ziguinchor offre un accueil populaire à son maire, Ousmane Sonko

T-shirt à l'effigie du maire de Ziguinchor et casquette visée sur la tête laissant dépassé un petit chignon, sifflet à la bouche, Hortense est folle de joie. «Sonko, Sonko!», hurle-t-elle. «Ziguinchor a hâte de revoir son fils et son maire après des mois de détention. Il est le symbole de la bravoure Casamançaise et on est fier de lui», déclare, fière, cette jeune dame qui, à l'instar de centaines de Ziguinchorois massés au croisement Colobane (Ziguinchor), attend impatiemment le retour du fils prodigue, libéré jeudi soir après plus de 8 mois de détention à la prison du Cap Manuel.



De l'aéroport de Cap Skirring où son vol a atterri à 17 heures en passant par Oussouye, les populations sont massivement sorties pour honorer le maire de la capitale du Sud par un accueil populaire. Le cortège qui a quitté l'aéroport international de Cap Skirring en début de soirée a mis plusieurs heures pour rallier Ziguinchor où l'attendaient des centaines de Ziguinchorois dans une ambiance survoltée.



En mode directeur de campagne pour son candidat Bassirou Diomaye Faye, le leader de Pastef a lancé ce samedi 16 mars la campagne électorale de la coalition Diomaye Président à l'intérieur du pays par cette étape de Ziguinchor.



« Assalamou aleykoum Ziguinchor. Votre fils est de retour. Votre maire est de retour. Vous m'avez beaucoup manqué depuis tout ce temps. Vous avez consenti beaucoup de sacrifices. Je présente mes condoléances à l'ensemble des parents des victimes. Votre sacrifice ne sera pas vain. Le dimanche 24 mars à cette heure, je serai ici avec vous pour célébrer la victoire de Bassirou Diomaye Faye au premier tour», promet Sonko lors de son escale au quartier Lindiane.



La caravane s'est rendue à Bignona escortée par un monde fou. Elle se rendra à Kolda, Tamba, Vélingara, Kaolack, Mbacké, Saint-Louis, Thiès, avant de boucler la campagne, le 22 mars prochain à Dakar.







































































seneweb