Réunion des élus de l'APR: Abdou Ndiaye, l'honorable maire de Keur Maba, boude...

Une rencontre des élus de l'Alliance Pour la République (APR) s'est tenue ce samedi au siège dudit parti. Cette manifestation a vu la présence de maires, députés, membres de HCCT de et CESE, Présidents de Conseils départementaux, etc. Mais, elle a connu quelques couacs dûs à la répartition des orateurs par région. Pour la raison de Kaolack, Thérèse Faye Diouf et Cie ont fixé leur dévolu sur Aïssatou Ndiaye Ndiaffatte

(maire de la Commune de Ndiaffate) comme devant prononcer le discours. Un choix vite réfuté par l'édile de la Commune de Keur Maba. L'honorable Abdou Ndiaye,lui, a énergiquement dénoncé le manque de consensus qui entoure cette décision:"Ce qui vient de se passer est vraiment déplorable. Des jeunes qui doivent redynamiser l'APR sont en train de l'empêtrer dans une situation délicate. On doit y prendre garde. Ces mêmes lobbies qui ont conduit le candidat Amadou Bâ à la défaite lors de la dernière Présidentielle sont toujours là. Je le clame haut et fort: ce n'est pas comme ça qu'on prépare à la reconquête du pouvoir. C'est cette attitude qui me conduit à bouder purement et simplement cette rencontre", tonne le Maire Abdou Ndiaye.



Cette réunion a vu la participation du Dr Amadou Mame Diop, Mahmoud Saleh, Abdoulaye Daouda Diallo, Abdou Mbow,pour ne citer que ceux-là.



Avec cette nouvelle tournure des événements, le défunt parti présidentiel risque l'implosion si l'on sait que le jeune Maire de Keur Maba a toujours gagné les élections au niveau de son fief. A la dernière élection présidentielle, il était un des rares responsables apéristes à résister à la bérézina de Pastef.