Révélation-Le Scandale De L’actuel DG De La SENELEC À…115 Milliards

L’AUTRE SCANDALE À 115 MILLIARDS DE L’ACTUEL DG DE LA SENELEC !Admettons que depuis le départ de Mouhamadou Makhtar Cissé (MMC) , SENELEC n’est plus ce qu’elle était : désinformation, bidonnages, voyeurisme, sensationnalisme, goût excessif du morbide et du scandale, soumission aux idées dominantes et aux pouvoirs économiques et financiers, manipulation au service d’intérêts occultes, lobbying déguisé.. etc. La liste des différentes affections qui rongent cette boite n’est pas exhaustive, loin de là.« La centrale de Bargny-Sendou est tombée en panne en juillet dernier. Cette centrale nous fournissait plus de 115 mégawatts. Après une étude menée par nos ingénieurs, nous avons décidé de recourir à cette ultime solution qui est de louer cette centrale flottante Turque » selon Papa Mademba Biteye, DG de SENELEC . Il poursuit : « Nous ne pouvons pas déterminer le coût exact de la centrale flottante Turque. Mais après la fin du service on pourra évaluer l’argent investi dans ce projet » FAUX !115 milliards F Cfa serait le coût de la barge turque louée pour assurer la distribution de l’électricité aux Sénégalais. Même si la Senelec s’abstient à avancer des chiffres.Plus scandaleux, le marché a été conclu sans appel d’offres. « C’est que le coût du kilowatt/heure, qui est produit à travers cette barge, est beaucoup plus intéressant que si on produisait le même kilowatt/heure, à travers nos Centrales », a expliqué Ahmédoune Dah Diagne, directeur commercial de Senelec.Il a loué un bateau dont on n’a pas besoin toute l’année : on paie quand même.C’est comme il louait une maison à 5 chambres et qu’il paie cela alors qu’il n’occupe que 2 ou 3 chambres.De plus, on ne connaît pas le prix total du kilowatt/heure, car il refuse de donner le montant. Que cache-t-il réellement ?Avant on louait juste durant la période de chaleur et on se séparait des groupes le reste de l’année.Il a loué ce bateau pour 5 ans et il risque bientôt de demander à augmenter la capacité à louer ou la durée.Par mauvaise foi, ils ont voulu dire que c’est MMC qui a loué ce bateau turc ; FAUX ! Il avait négocié puis abandonné le projet à cause de son coût élevé.Papa Mademba Biteye avait dit qu’en avril, la centrale allait passer au gaz et que le coût serait intéressant : FAUX ! car elle marche toujours au fioul à un prix très élevé, plus élevée que la nouvelle centrale de Malicounda en construction.Les études environnementales n’étaient pas encore approuvées et la centrale a commencé à fonctionner. Ce sera pire que la centrale à charbon de Sendou.D’ailleurs, les riverains ont rejeté le plan qui leur a été présenté par Senelec car la centrale pollue : bruit et rejets.Nous attendons la suite de leur plan pour décortiquer leurs affirmations. Dans tous les pays où ce type de centrale a été installé c’est un signe d’incapacité et ça ruine le pays : Gambie, Sierra Leone, Ghana, …Il y’a anguille sous roche ! Cette désinvolture dévastatrice est catégoriquement et résolument intolérable.APRÈS LES TURCS, PLACE AUX ISRAÉLIENS ! Qui arrêtera ce brigand ?