Revendications des collectivités territoriales : l’intersyndicale annonce un sit-in ce jeudi devant le ministère de tutelle

À travers son plan d'action maintenu, l'intersyndicale prévoit de tenir un sit-in devant les locaux du ministère de tutelle, le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, le jeudi de 10h à 12h et demande aux travailleurs dans les régions de l'intérieur, de se mobiliser.





L'intersyndicale réaffirme aussi aux travailleurs que le mot d'ordre de grève de 120 heures est toujours maintenu pour les lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 octobre 2024.



Dans son communiqué, l’intersyndicale, après avoir répondu à l'invitation des centrales syndicales les plus représentatives, notamment, la CNTS, l'UNSAS, la CNTS/FC, la CSA et la FGT/B, dit cependant, « accueillir favorablement leur disponibilité à l'accompagner dans la perspective d'arriver à sortir de cette crise induite par la grève des agents des collectivités territoriales qui réclament leur droit lié à la revalorisation de leur salaire suite à la décision de l'autorité suprême, le président de la République, durant son magistère ».





L'intersyndicale magnifie cette sensibilité des centrales syndicales à œuvrer pour la stabilité de la paix sociale et la quiétude des populations, et accepte leur proposition de saisir les autorités supérieures sur la question, tout en les en remerciant très sincèrement.



























































dakaractu