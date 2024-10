Revivez les moments marquants du meeting à Thies et de la caravane de Sonko !

Les images insolites, parmi tant d'autres en possession de dakarposte, parlent d'elles-même !



Par exemple, regardez ce vieux, qui n'a d'yeux que pour le Président des "Pastéfiens", qui éclate en sanglots devant son leader.



Sur l'autre vidéo, on voit Ousmane Sonko. Qui retient l'attention devant une déferlante de militants, responsables et alliés de la mouvance présidentielle.



Jeux de lumières, fumigènes, feux de Bengale, tout a été calculé pour faire du rendez-vous de Thiès (le premier meeting de la campagne électorale) une démonstration de force d'Ousmane Sonko et cie.



Comme il fallait s'y attendre, la tête de liste nationale de Pastef pour les élections législatives, saisira l'opportunité pour “fendre l’armure” pour reprendre une expression fréquemment utilisée (entendez se dévoiler) a, encore fait l'état des lieux "désastreux" du pays.



Le meeting de "la ville aux deux gares" ( Thiès) a également permis à l'actuel chef de l'ossature gouvernementale d’être à la fois dans la proximité et de s’adresser à un très grand nombre d'électeurs potentiels.