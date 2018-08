Révocation de Khalifa Sall – Découvrez qui va le remplacer à la mairie de Dakar?

Le président de la République Macky Sall vient de signer un décret qui révoque Khalifa Sall de ses fonctions en tant que maire de la ville de Dakar. La question fondamentale qui se pose maintenant est de savoir: qui va être désigné comme successeur à son poste? Une incursion de Senego sur la réglementation portant sur les collectivités locales, vous en apporte un petit éclaircissement.D’emblée, il faut noter que la révocation de Khalifa Sall à la mairie de Dakar entraîne ipso facto la perte du mandat de conseiller municipal et l’inéligibilité aux fonctions de conseiller jusqu’à la fin du mandat, comme indiqué à l’article 136 du Code Général des Collectivités locales (Ccl).Pour en venir aux potentiels remplaçants de Khalifa Sall, il faut aussi s’en référer aux dispositions du Code Général des Collectivités locales notamment aux articles 137 et 138 cumulés.A s’en tenir à l’article 137, le successeur de Khalifa Sall ne peut être de façon provisoire que son adjoint(e) ou un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau.« En cas de décès, de démission acceptée, de révocation, de suspension, d’absence ou de tout autre empêchement dûment constaté par le bureau, et sous réserve des dispositions de l’article 138 alinéa 2 du présent code, le maire est provisoirement remplacé par un adjoint dans l’ordre de l’élection et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau. Dans ce dernier cas, le conseil municipal peut, dans les huit jours, désigner un de ses membres pour assurer la suppléance », mentionne l’article 137 du Ccl.Autrement dit, étant donné que Soham Wardini est la première adjointe au maire de Dakar , Senego vous annonce qu’est la remplaçante provisoire de plein droit Khalifa Ababacar Sall.Et l’article 138 du Ccl rajoute en sens que « lorsque le maire démissionne, décède, est révoqué ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions ».Pour rappel, Soham Wardini est du parti Afp de Moustapha Niasse devenu membre de la mouvance présidentielle. Et en politique, il faut s’attendre à tout.Senego n’en dira pas plus. Wait and see!