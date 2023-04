Rewmi : Le message d’Idrissa Seck aux jeunes

Depuis quelque temps, les sorties du leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, agitent l’actualité politique au Sénégal. L’ancien premier ministre sous Wade a fait une nouvelle apparition, ce samedi, à son domicile au point E. Mais cette fois, c’était à l’occasion d'un Ndogou'' qui avait l'allure d’une revue des troupes. Plusieurs personnalités du parti étaient présentes à cette cérémonie.

Le président du Conseil économique social et environnemental, qui n’a pas encore ouvertement déclaré sa candidature pour la prochaine élection présidentielle, a adressé un message aux jeunes notamment ceux de son parti massivement représentés.



‘’Je ne vais pas être long et mon discours s’adresse aux jeunes. Je les appelle au calme, d’éviter de casser et de brûler les biens publics surtout pour ceux qui n’ont pas encore commencé à travailler et à contribuer à l’achat des biens. Rien ne justifie ces agissements’’, a fait savoir Idrissa Seck.



Cette rencontre était aussi une occasion pour le parti Rewmi de lancer la campagne de collecte de fonds pour la campagne 2024. Une initiative qui démontre une nouvelle fois l’ambiance d’Idrissa Seck pour la prochaine présidentielle.























































seneweb