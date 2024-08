Robert F. Kennedy Jr. retire sa candidature dans certains États pour soutenir Donald Trump

Robert F. Kennedy Jr. a annoncé qu'il suspendait sa candidature indépendante à l'élection présidentielle américaine et qu'il soutenait Donald Trump dans la course à la Maison Blanche en novembre.



"Il y a plusieurs mois, j'ai promis au peuple américain que je me retirerais de la course si je devenais un trouble-fête. Un trouble-fête est une personne qui modifiera le résultat de l'élection mais qui n'a aucune chance de gagner. Au fond de moi, je ne crois plus qu'il y ait un chemin réaliste vers la victoire électorale face à cette censure systématique et implacable et au contrôle des médias", a-t-il déclaré.



"Nos sondages ont constamment montré qu'en restant en lice dans les États où se déroulent les élections, je les confierais probablement aux démocrates, avec lesquels je suis en désaccord sur les questions les plus existentielles : la censure, la guerre et les maladies chroniques".



M. Kennedy Jr. a déclaré que ses partisans pouvaient continuer à le soutenir dans la majorité des États où il est peu probable qu'ils influencent le résultat.



Des mesures ont été déjà été prises pour retirer sa candidature dans au moins deux États, l'Arizona et la Pennsylvanie.



Il a déclaré que cette décision faisait suite à des conversations avec Donald Trump au cours des dernières semaines et a déclaré aux journalistes qu'il apportait désormais son "soutien au président Trump".



Kennedy Jr. est le fils de feu le procureur général et sénateur Robert Kennedy et le neveu du président John F. Kennedy, deux poids lourds de l'histoire du parti démocrate.





Il a reconnu que sa décision de soutenir M. Trump avait provoqué des tensions avec sa famille proche.



Cinq membres de la famille de M. Kennedy ont publié vendredi une déclaration dans laquelle ils qualifient son soutien à M. Trump de "triste fin d'une triste histoire" et réitèrent leur soutien à Kamala Harris.



En campagne à Las Vegas, le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a déclaré que c'était un "grand honneur" de recevoir le soutien de M. Kennedy.



Je tiens à remercier Bobby, c'était très gentil. C'est vraiment très gentil. C'est énorme. C'est un homme formidable, respecté de tous", a-t-il déclaré.





Les campagnes de Kennedy Jr. et de Trump ont multiplié les compliments l'une envers l'autre ces dernières semaines. Les deux campagnes ont passé des mois à accuser les démocrates d'utiliser le système judiciaire à leur profit.



Elles ont toutes deux laissé entendre publiquement qu'elles pourraient envisager d'unir leurs forces.



L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre.