Rupture du contrat avec Acwa Power : Friture sur la ligne Dakar Riyad

Le ministre-directeur de Cabinet du président de la République n’oubliera pas de sitôt son dernier séjour en Arabie Saoudite. Le Quotidien a appris que l’éminent mathématicien Mary Teuw Niane a reçu, à la dure, une grande leçon de diplomatie. Parti en urgence, quasiment au lendemain de l’annonce de la rupture unilatérale du contrat de construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer, passé avec la société Acwa Power, M. Niane avait pour mission de faire avaler la pilule aux Saoudiens, grands partenaires du Senégal devant l’Eternel et Son Prophète. Malheureusement, du côté sénégalais, on n’a pas pris le temps de revoir des leçons de diplomatie avant de se lancer dans cette affaire. Au point que l’on se demande ce qu’il faudra, pour le Sénégal, faire pour rabibocher les relations entre les deux pays.



Au vu de l’incident créé par la dénonciation du contrat, des diplomates bien au fait des relations avec les pays arabes font noter qu’à défaut d’envoyer notre ministre des Affaires étrangères, le Palais présidentiel aurait pu envoyer un diplomate bien rôdé dans les questions avec les pays arabes. Ce dernier aurait compris, rien que par la composition de ses hôtes au cours de l’audience, quelle allait être la teneur des échanges, indiquent ces diplomates. Ils explicitent par ailleurs : «Mary Teuw Niane était parti en Arabie Saoudite, porteur d’un message spécial du président de la République destiné au Roi Salmane et au Prince héritier Mohamed Ben Salmane. A travers ce message, le Président sénégalais réitérait «les relations exceptionnelles et solides entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite». Ce fut également une occasion, pour Bassirou Diomaye Faye, de rassurer les autorités saoudiennes sur sa volonté de renforcer les relations entre les deux pays et de faire mieux que ses prédécesseurs.»



Et c’est à ce moment que MTN n’a pas déchiffré l’étiquette : «En Arabie Saoudite, la tradition du protocole royal voudrait que, lorsqu’on est porteur d’un message important destiné à Sa Majesté le Roi Salmane, soit on est reçu par le Souverain lui-même, par le Prince héritier ou en cas d’empêchement, par son Cabinet. Mais, malheureusement, Mary Teuw Niane a été reçu par le ministre délégué aux Affaires étrangères Waleed Abdulkarim El Khereiji. Ce dernier vient en seconde position dans l’ordre protocolaire après le ministre des Affaires étrangères. Il s’agit sans nul doute d’un acte de réciprocité qui explique la nouvelle position des autorités saoudiennes face aux nouvelles autorités sénégalaises. C’est une conséquence de la rupture «abusive» du contrat d’Acwa Power.» La rencontre s’est tenue le mardi 6 août 2024 à 15h 30 (heure saoudienne) au ministère des Affaires étrangères à Riyadh City situé au King Saud Road.





Outre cette méprise, l’émissaire sénégalais a commis une grosse bourde. «Mary Teuw Niane n’a pas été très diplomate. Il n’a pas choisi ses éléments de langage dans les échanges avec ce diplomate saoudien. Ainsi, parlant des relations entre les deux pays, il a abordé le dossier Acwa Power. En tentant de justifier la rupture unilatérale de ce contrat, il a déclaré qu’il ne s’agit pas d’une décision contre l’Arabie Saoudite. Mary Teuw poursuit son plaidoyer en soutenant que ce contrat a été résilié pour des suspicions de corruption. Par ces mots, le diplomate saoudien s’est senti offensé par l’autorité sénégalaise. Car c’est ce même diplomate, ministre délégué aux affaires étrangères, M. Waleed Abdulkarim El Khereiji, qui était venu au Sénégal pour négocier ce contrat d’Acwa Power. A l’époque, il a été reçu par le Président Macky Sall, le lundi 27 novembre 2023. Mary Teuw Niane ne s’arrêtera pas en si bon chemin, car il dira que ce projet n’était pas une priorité pour le Sénégal. Tout naturellement, la réaction du ministre saoudien a été froide.»



Des personnes bien au fait des relations moyen-orientales ont craint que le Sénégal ait raté le coche avec cette affaire. Il est important de rappeler que l’entreprise Acwa Power est présente dans 13 pays entre le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie centrale et l’Asie. Le nom de l’entreprise n’a jamais été cité ou impliqué dans des affaires de corruption ou autres pratiques assimilées. La rupture du contrat par les nouvelles autorités sénégalaises est un coup de couteau planté dans le dos des Saoudiens qui tiennent à leur image et à celle de leurs entreprises à travers le monde. Ils ont investi dans des projets de plusieurs milliards de dollars en Afrique. On peut citer dans ce sens le projet Redstone Solar Thermal Power Project d’1, 2 milliard de dollars en Afrique du Sud Que dire également du projet Neom green Project évalué à 8 milliards de dollars ? Les Saoudiens ont aussi réalisé les plus grandes centrales solaires en Afrique, comme au Maroc avec Noor 1, 2, 3 et 4, sans oublier Hassyan IWP réalisé à Dubaï à presque un milliard de dollars. Basée en Arabie Saoudite, Acwa Power possède des bureaux régionaux à Riyad, à Jeddah, à Dubaï, à Bakou, à Pékin, au Caire, à Addis-Abeba, à Jakarta, à Amman, à Rabat, à Mascate, à Johannesburg, à Istanbul, à Tachkent et à Hanoï. Elle investit, développe, détient en copropriété et exploite un portefeuille de 82 projets pouvant générer 55, 1 Gw d’électricité. L’entreprise produit déjà 8 millions de m3/jour d’eau dessalée. Avec ses filiales d’exploitation, elle emploie environ 4000 personnes dans des projets situés dans 13 pays différents. Leurs projets en opérations sont estimés à 85.7 milliards de dollars. C’est une compagnie sérieuse, qui tient à sa réputation et à son image. D’ailleurs, c’est pour cela que le contrat avec le Sénégal a pris plus de deux ans de négociations. Comment ont-ils osé parler de corruption ?



C’est une offense que les Saoudiens n’ont pas pardonnée. Et les autorités sénégalaises risquent de le payer trop cher.



D’ailleurs, lorsque Mary Teuw Niane a voulu rencontrer le Chairman d’Acwa Power, Mohammad Abdullah Abunay-yan, lors de son séjour saoudien, ce dernier lui a fermé ses portes, de même que le Directeur général, Marco Arcelli. Comme si un mot d’ordre a été donné contre la délégation sénégalaise. La réciprocité des Saoudiens a été tellement forte que le directeur de Cabinet du Président Diomaye Faye n’a pas été accompagné à l’aéroport par une haute autorité saoudienne, lorsqu’il rentrait. Il était raccompagné par le personnel de l’ambassade du Sénégal, très embêté par ce climat, parce que c’est la première fois depuis 1960 qu’une haute autorité sénégalaise reçoit un accueil aussi glacial. Cependant, Mary Teuw Niane a eu droit à des dattes et a de l’eau de Zam Zam, comme cadeau.











































Le Quotidien