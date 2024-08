Russie: Vladimir Poutine se rend en Azerbaïdjan pour la première fois depuis 2018

Ce dimanche 18 août et lundi, Vladimir Poutine est en visite d'État en Azerbaïdjan. Officiellement, le Kremlin a annoncé vouloir renforcer ses relations bilatérales avec ce pays du Caucase, et évoquer les problèmes régionaux et internationaux. L'Azerbaïdjan, c'est aussi un gros producteur de gaz naturel.