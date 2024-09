SÉNÉGAL- 4 cadres du ministère des finances et 3 présumés complices déférés dans le cadre de la “reddition des comptes”

Pour les 7 premiers déférés du Sénégal, dans le cadres de la reddition des comptes, c’est sous bonne escorte qu’ils ont été livrés, ce matin, aux gardes pénitentiaires de la Cave après avoir répondu aux questions des enquêteurs de la DIC. Interpellés dans le cadre de “la reddition des comptes”, ces cadres du ministère des Finances et du tourisme sont poursuivis pour « détournements de deniers publics», «complicité de détournement de deniers publics», «recel portant sur des deniers publics blanchiments de capitaux, faux et usage de faux en écriture privées et publiques, accès illégal dans un système informatique, soustraction frauduleuse de données informatiques à caractère financier etc…



Face aux procureurs du pool financier installés il y a tout juste deux jours, M. D. Diallo, M. H. Ndao, Moussa Diop, A. D. Thiakane, S. Diaw, M. Sy et P. S. Sow vont tenter de s’expliquer. Dans le rapport qui a servi de support, aux enquêteurs de la DIC, les inspecteurs de l’IGF, (Inspection générale des finances) ceux-là qui avaient “épinglé”, l’ancien ministre, Mame Baye Niang dans l’affaire Prodac -(le mot a été emprunté à Ousmane Sonko), ont découvert qu’en complicité avec des personnes étrangères au services, des fonctionnaires qui travaillent à l’Observatoire de la Qualité des Services Financières (OQSF) ont pompé des fonds publics.



Et ont bénéficié de l’assistance des tenanciers de multiservices comme d’un agent du ministère du tourisme pour blanchir ces fonds volés. Ce matin, après la durée légale de leur garde à vue, les 7 premiers candidats à la reddition des comptes ont été conduits devant leurs juges.





















































Kewoulo