SÉNÉGAL – MALAWI | LES LIONS ENTAMENT LEUR PRÉPARATION AVEC 16 JOUEURS À L’ENTRAÎNEMENT DE CE LUNDI

La préparation de l’équipe nationale du Sénégal en vue de la double confrontation contre le Malawi, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) « Maroc 2025 », a débuté ce lundi après-midi à l’annexe du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Sous la direction du nouveau duo d’entraîneurs intérimaires, Pape Thiaw et Teddy Pellerin, seize joueurs ont pris part à la première séance d’entraînement, ouverte à la presse et au public.



Parmi les joueurs présents figurent des cadres comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, ainsi que des jeunes talents tels que Lamine Camara et Seydou Sano. Les Lions devront se préparer au mieux pour conforter le choix du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, et du Directeur technique national, Mayacine Mar.



Le Sénégal affrontera le Malawi ce vendredi 11 octobre au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour la première manche. Le match retour se tiendra quatre jours plus tard, le 15 octobre, au Bingu National Stadium de Lilongwe, la capitale du Malawi. Ces rencontres seront cruciales pour les Lions, qui visent une qualification assurée pour la CAN 2025.



Dans le cadre de ces qualifications, les autres équipes du groupe L, à savoir le Burkina Faso et le Burundi, s’affronteront également. Le match aller est prévu le 10 octobre au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, suivi du match retour au stade Félix Houphouët-Boigny, le 14 octobre.





































rts