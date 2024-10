SONKO FAIT BASCULER MBACKÉ - Les maires soutiennent sa liste - Galo Bâ, ancien ministre confirme, mais El Hadj Gningue investi par Amadou Bâ se donne un temps de réflexion

C’est sous l’impulsion, selon une source, de « cheikh Bara », (opérateur économique), que l’écrasante majorité des maires du département de Mbacké a été conduite à Dakar pour rencontrer Ousmane Sonko. L’objectif était de faire comprendre au patron de Pastef qu’ils étaient « engagés sans conditions» à soutenir le parti et même, pour certains, à transhumer définitivement.



Abdou Lahad Kâ, maire de Touba et Galo Bâ, maire de Mbacké et ancien ministre de la Fonction publique sous Macky, étaient du voyage. Ce dernier a d’ailleurs pris la parole pour faire part de son engagement total et désintéressé. Une source bien informée confie qu’il a même été reçu en seul par l’actuel Premier ministre après la rencontre avec le groupe.



Au téléphone de DakarActu, Galo Bâ confirme l’audience, assure de son soutien et reste silencieux sur les autres éléments évoqués plus haut. « Il était surtout question de discuter des urgences au niveau de nos municipalités respectives et d’un soutien de la liste Pastef… »



Détail à ne pas occulter : Seuls Mansour Niang, maire de Mboul et Demba Diouf de Dalla Ngabou étaient absents. Ce n’est pas faute de refuser la transhumance ou le soutien, mais c’est juste qu’ils étaient en voyage. Ils auraient donné leur accord de principe, nous souffle-t-on».





Mention importante : El Hadj Gningue, maire de Touba Fall, était aussi de la rencontre. Si son cas attire le plus les attentions, c’est parce qu’il a été investi par Amadou Bâ dans la liste départementale comme titulaire. À ses côtés, il y a Alla Sylla, Binetou Diop, Fallou Diop et Aïda Gaye. D’ailleurs, il a été le premier à dégainer la somme d’un million de francs pour démarrer les activités.



Joint au téléphone, il confie lui aussi avoir pris part à la rencontre avec Ousmane Sonko, mais tempère. « Je suis investi dans la liste Jamm Ak Njariñ ». Maintenant, concernant le soutien à apporter à la liste Pastef, je prévois de discuter avec les chefs de village de la commune et avec toute la base pour savoir ce qu’il y a à faire.



À retenir : dans sa prise de parole et surtout en répondant à un maire qui s’inquiétait des attaques perpétrées par des jeunes de Pastef à l’encontre des transhumants, Ousmane Sonko a minimisé, non sans signaler que son parti reste ouvert à tous les hommes politiques sous réserve « qu’ils aient les mains propres ».



Au moment où ces lignes sont écrites , nous sommes en mesure de vous dire que d’autres départs vers Pastef sont déjà actés.





Affaire à suivre …





































































































