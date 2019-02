SONKO : « NOUS ALLONS RAMENER L’ARGENT DU SÉNÉGAL »

Ousmane Sonko a sillonné Dakar pour son meeting d’ouverture. Au cours de sa parade, il a invité les sénégalais à lire son programme axé sur 3 domaines à savoir la politique, l’économie et le social. S’il est élu, Sonko promet de renégocier tous les contrats pétroliers défavorables à l’Etat du Sénégal.



D’abord, le candidat de la coalition « Sonko Président » compte prendre en charge la question des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Dans son programme, il promet de mettre en œuvre un plan de renégociation de tous les contrats, conventions et accords défavorables à l’Etat du Sénégal afin de remobiliser les ressources pétrolières du pays. « Si je suis élu, je vais renégocier tous les contrats ou nationaliser nos ressources. Faites-nous confiance et nous allons ramener l’argent du Sénégal », a-t-il déclaré.



Acclamé par une foule de sympathisants, l’ex inspecteur des impôts et des domaines a listé son programme. « On a un programme sur le secteur de la Pêche qui commencera à protéger notre pêche artisanale et les ressources halieutiques », a-t-il dit.



Il ajoute que : « le Pastef a un programme ambitieux en terme de politique économique qui repose sur l’impérative d’industrialiser le pays, parce qu’on a jamais développé un pays sans industrie ». Il également prévu un programme « sur le secteur de l’Elevage cumulé à l’agriculture avec des fermes modernes qui développera le secteur agricole ».



Aussi, le leadeur de Pastef souhaite mettre en place un système qui aidera à faciliter aux populations une couverture maladie universelle. « On a un programme social qui va généraliser le système de prévoyance social pour permettre à toutes les populations d’avoir une couverture sociale, médicale, et une retraite descente ».



L’école sénégalaise n’est pas en reste dans le programme déroulé par le parlementaire. « Nous avons un programme ambitieux pour l’école publique, saboté aujourd’hui par les politiques. Et pourtant, ils sont tous sortis de cette école publique ».