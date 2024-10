Sa copine plus âgée que lui de 15 ans, « l’épuisait sexuellement » : A. B. D. la menace pour la quitter et se fait condamner

A. B. D. a comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Âgé d’une vingtaine d’années, il est traduit à la barre par la dame Fatou F. Celle-ci lui reproche les faits de menaces de mort, de violence et voie de fait, de collecte illicite d'images et de détention d'images contraires aux bonnes mœurs.



Face aux enquêteurs, elle a soutenu que son petit ami, qui a un fort tempérament, devient méconnaissable chaque fois qu’il fait une crise de jalousie. À l'en croire, c'est lorsqu'elle a voulu rompre qu’il lui a intimé l’ordre de rester avec lui, au risque de divulguer ses images et de faire savoir à ses parents que leur fille est une belle de nuit.



Au regard des faits, A. B. D. a été placé sous mandat de dépôt, le 2 novembre dernier. Domicilié à Médina, il a fait face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour les chefs de menace de mort, de violence et voie de fait, de collecte illicite d'images et de détention d'images contraires aux bonnes mœurs.



Devant la barre, il a assuré que toutes les vidéos et photos que son ex lui envoyait, ne faisaient pas 24 heures dans son téléphone, par peur que son entourage tombe dessus. ‘’C'est elle qui m'envoyait des nudes. Mais dès que je visionne, je supprime directement. Elle a 35 ans et moi la vingtaine. Et à chaque fois, elle me force à coucher avec elle. Elle débarquait à la maison à tout moment. Parfois, je restais enfermé dans ma chambre pour ne pas la voir. Je suis jeune. Je ne peux plus continuer ainsi’’, a laissé entendre le prévenu.



Pour sa défense, il a ajouté : ‘’Je n'en pouvais plus. Je fuyais comme je pouvais. Je tombais malade tout le temps. Je n'avais plus la force de suivre son rythme sexuel’’.



Malgré ses confessions, le maître des poursuites a requis de déclarer A. B. D. coupable des faits qui lui sont reprochés, avec une peine ferme de deux ans.



Il a été en partie suivi, puisque le jeune A. B. D. a été reconnu coupable du délit de détention d’images contraires aux bonnes mœurs, avant d’être condamné à deux ans assortis du sursis.













EnQuête