Saccage des locaux de Rfm Mbacké : L’ouverture d’une enquête exigée

La station de Rfm Mbacké a été attaquée, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 juin, par des individus qui manifestaient pour la levée du couvre-feu, causant ainsi d’importants dégâts matériels.

Ce faisant, le Cadre de concertation des correspondants de presse du département de Mbacké (3CM) a condamné avec fermeté «ces actes de vandalisme». Dans un communiqué reçu, ses membres exigent l’ouverture d’une enquête.

Le cadre de rappeler que la station susnommée avait aussi, lors des dernières élections, subi des attaques plus ou moins similaires. Egalement, il a réaffirmé «son soutien à toute l'équipe de la Rfm et appelle les autorités à assurer la sécurité des médias en période d'émeutes dans l'agglomération Touba et Mbacké, et même au-delà».