Sacré-Cœur et Yalla-Sur-En : Des élèves arrêtés pour détention de chanvre indien et haschich

La Brigade de lutte contre la criminalité de la Sureté urbaine de Dakar vient d'arrêter 10 personnes, dont les 8 sont des élèves des collèges privés Sacré-Cœur et Yalla-Sur-En. Il leur est reproché, selon le quotidien Enquête, de s'adonner au trafic, à la détention et à la consommation de chanvre indien et de haschich.



Une opération consécutive à la dénonciation par les administrations respectives, au niveau des services compétents du ministère de l'Intérieur, de ce business aux alentours de leurs établissements. Auditionnés, les mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et gardés à vue. L'enquête suit son cours.